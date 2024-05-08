Посредством Зангезурского коридора Армения может выйти из изоляции - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Посредством Зангезурского коридора Армения может выйти из состояния изоляции, взимать транзитные сборы и улучшить отношения с Турцией.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью немецкой газете "Zeit".

Что касается возможности отказа Армении от данного предложения, Э.Амирбеков отметил, что через Иран также могут быть проложены автомобильная и железная дороги, что всего на десять километров длиннее Зангезурского коридора.

Э.Амирбеков счел абсурдом обеспокоенность армян.

В материале, опубликованном в газете, говорится, что полоса коридора, которая попадает на территорию Армении, имеет протяженность всего 34 километра и отделяет Азербайджан от его эксклава - Нахчывана.

Отвечая на вопрос о вероятности войны для открытия Зангезурского коридора, Э.Амирбеков подчеркнул, что этого категорически не произойдет.

По его словам, произведенный обмен военнопленными между странами также является положительной тенденцией, и служит укреплению доверия между Баку и Ереваном

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!