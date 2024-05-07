Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Завершился официальный визит премьер-министра Словакии в Азербайджан

Политика Материалы 7 мая 2024 17:58 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 7 мая завершился официальный визит премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает во вторник Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости