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В Бразилии задержали экс-футболиста турецкого "Галатасарая"

В мире Материалы 7 мая 2024 22:55 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Жо, бывший футболист клуба «Манчестер Сити», был задержан в Бразилии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, причина этого в том, что бразилец не платит алименты.

Нападающий, выступающий за клуб "Амозанас" второго дивизиона Бразилии, был задержан перед игрой. По словам адвоката игрока, он будет освобожден после выплаты алиментов.

Отметим, что Жо выступал за «Манчестер Сити», «Эвертон», «Галатасарай», ЦСКА (Москва), «Коринтианс», «Интернационале», «Атлетико Минейро» и «Нагоя Грампус». В составе сборной Бразилии он сыграл 20 игр и забил в этих матчах 5 голов.

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