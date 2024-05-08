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В Исмайыллы проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести во время I Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 8 мая 2024 14:47 (UTC +04:00)
В Исмайыллы проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести во время I Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ИСМАЙЫЛЛЫ /Trend/ - Сегодня проходит церемония прощания с шехидом Аязом Агаевым, который пропал без вести во время Первой Карабахской войны и чьи останки были обнаружены спустя 30 лет.

Как сообщает в среду местное бюро Trend, церемония прощания с шехидом проходит в его доме в селе Гаджигатамли Исмайыллинского района.

Останки шехида Аяза Агаева будут захоронены на кладбище села Гаджигатамли Исмайыллинского района, рядом с могилой его отца.

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В Исмайыллы проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести во время I Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Исмайыллы проходит церемония прощания с шехидом, пропавшим без вести во время I Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)
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