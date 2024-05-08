АФФА провела расследование инцидентов, произошедших в матче "Карабах" - "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - АФФА провела расследование инцидентов, произошедших в матче XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами "Карабах" и "Нефтчи".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, произошедшему в матче дана юридическая оценка.

"Карабах" оштрафован на 800 манатов за то, что болельщики клуба бросали на поле посторонние предметы. За массовые оскорбительные высказывания фанатов агдамского клуба, команда заплатит 1000 манатов.

Игрок "Нефтчи" Юри Матиас получил прямую красную карточку за оскорбление арбитра и дисквалифицирован на 4 игры, на 2 из которых условно. Он принес столичному клубу убыток в размере 3000 манатов. Испытательный срок установлен на 3 месяца.

"Нефтчи" оштрафован на 1000 манатов из-за массовых оскорблений со стороны бакинских болельщиков и заплатит ущерб, причиненный стадиону (10 сломанных болельщиками столичного клуба сидений).

Отметим, что "Карабах" победил "Нефтчи" со счетом 5:0.

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