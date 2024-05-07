Эльдар Мансуров о последних играх «Нефтчи» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizimlə».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, на этот раз гостем программы стал народный артист, композитор Эльдар Мансуров.

Гость программы, известный как давний болельщик «Нефтчи», рассказал о последних играх своей команды и своей любви к «Барселоне». Композитор также рассказал о своей композиции, прозвучавшей на игре в Ла Лиге, и о том, как появилась его песня о «черно-белых».

Представляем вниманию читателей интервью.

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