Проведен тренинг в поддержку подготовки Азербайджаном Двухгодичного доклада о прозрачности по изменению климата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках председательства Азербайджана в COP29 6-7 мая в городе Баку экспертами Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) были проведены тренинги с участием соответствующих государственных структур с целью поддержки подготовки Двухгодичного доклада о прозрачности (BTR), являющегося основным компонентом Улучшенных рамок прозрачности (ETF) в соответствии с Парижским соглашением.

Как сообщает Trend, заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на церемонии открытия мероприятия, подчеркнул, что представление государствами-участниками, в том числе Азербайджаном, Двухгодичного доклада о прозрачности является одним из приоритетных направлений председательства в COP29. В связи с этим он призвал соответствующие государственные структуры страны в кратчайшие сроки внести свой вклад в подготовку Двухгодичного доклада о прозрачности.

В ходе двухдневного тренинга представители секретариата UNFCCC проинформировали участников об основных элементах ETF, методах, процедурах и руководящих принципах в этой области, а также об использовании нового электронного программного обеспечения в процессе подготовки Двухгодичного доклада о прозрачности.

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