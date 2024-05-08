Узбекистан и Монголия обсудили вопросы развития транспортного сотрудничества

БАКУ /Trend/ -Глава Управления международного сотрудничества и рейтингов Министерства транспорта Узбекистана Авазбек Султанов провел встречу с начальником Управления политики и планирования Министерства развития дорог и транспорта Монголии Болором Эрденом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием международных автомобильных грузоперевозок между двумя странами. В частности, стороны рассмотрели возможность заключения межправительственного соглашения о таких перевозках.

Монгольская сторона выразила готовность развивать транспортные коридоры для увеличения объемов грузоперевозок между двумя странами в соответствии с предложениями узбекской стороны.

На основе обсужденных вопросов стороны определили конкретные задачи для дальнейшего сотрудничества в области автомобильных грузоперевозок.