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Узбекистан и Монголия обсудили вопросы развития транспортного сотрудничества

Узбекистан Материалы 8 мая 2024 02:23 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ -Глава Управления международного сотрудничества и рейтингов Министерства транспорта Узбекистана Авазбек Султанов провел встречу с начальником Управления политики и планирования Министерства развития дорог и транспорта Монголии Болором Эрденом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием международных автомобильных грузоперевозок между двумя странами. В частности, стороны рассмотрели возможность заключения межправительственного соглашения о таких перевозках.

Монгольская сторона выразила готовность развивать транспортные коридоры для увеличения объемов грузоперевозок между двумя странами в соответствии с предложениями узбекской стороны.

На основе обсужденных вопросов стороны определили конкретные задачи для дальнейшего сотрудничества в области автомобильных грузоперевозок.

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