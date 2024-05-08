Беседа с Эльханом Алиевым, ведущим экспертом по стратегии и планированию Офиса Стратегии, Планирования и Управления Ресурсами FAO об основных вехах трудового пути в ООН

Беседуем с Эльханом Алиевым, Ведущим Экспертом по Стратегии и Планированию Офиса Стратегии, Планирования и Управления Ресурсами Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, FAO (Рим, Италия) об основных вехах более чем 30-летнего трудового пути в Организации Объединённых Наций

Можем начать наше повествование с ранних лет Вашей трудовой деятельности?

Я начал свою трудовую деятельность в 1989 году в центральном аппарате Министерства Финансов Азербайджана. Это было время приближавшегося развала Советского Союза и приближения государственной независимости Азербайджана. Неудивительно, что короткое время спустя в министерстве произошли структурные изменения, соответствующие новым требованиям, и я оказался в гуще развития новой ситуации. В течении года, в период с 1991 по 1992 год, я в сотрудничестве с сотрудниками Президентской Администрации, координировал ряд сложных вопросов, связанных со вступлением Азербайджана в ряд международных финансовых институтов, таких как Международный Валютный Фонд, Международный Банк Реконструкции и Развития, Международная Ассоциация Развития, Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, Международная Финансовая Корпорация, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Исламский Банк Развития. Был членом правительственных делегаций. Покинул Министерство Финансов в возрасте 26 лет в должности начальника отдела внешних связей.

Расскажите о начале своей карьеры в Организации Объединённых Наций.

Первые годы моей службы на международное сообщество прошли в представительстве ООН в Азербайджане. В те годы осуществлялось объединённое руководство структурами ООН, координировавшееся международным представителем Секретариата ООН. Я осуществлял руководство администрацией этого объединённого управления, под зонтиком которого находилось до 12 агентств, а также общий надзор за движением финансовых ресурсов в странах региона (в связи с неадекватностью банковской системы в ряде стран) и претворял в жизнь автономные аудиторские миссии в некоторых странах региона.

Этот период моей работы (с 1993 по 1996 год) был насыщен очень динамичной работой, очень продуктивным взаимодействием с исполнительной властью, в частности Президентским Аппаратом и МИДом, и очень значимыми результатами. В частности, гуманитарная помощь, оказанная сотням тысяч вынужденных переселенцев в годы когда материальные возможности Азербайджанского государства были крайне ограничены и всё ещё шли боевые действия, в буквальном смысле спасла им жизнь. Сюда следует добавить многие кампании вакцинаций для тысяч детей во всех лагерях для вынужденных переселенцев. Совсем не зря в 1995-м году улица, на которой находилось представительство ООН, в признание роли и заслуг Организации, по инициативе общенационального лидера, была переименована в улицу 50-летия ООН. Особняком стоит роль офиса в подготовке к принятию 4-х известных резолюций Совета Безопасности ООН, которые сыграли огромную политическую роль в легитимизации позиции Азербайджана на международном арене. Эта работа была осуществлена в тесной координации с МИДом и Президентской Администрацией, и визит Генерального Секретаря ООН в Азербайджан, совершённый в 1994 году, явился тому подтверждением.

Да, это действительно был насыщенный период. Что Вы можете рассказать об очень долгом периоде работы в FAO, который длится вот уже 28 лет?

Учитывая что я из семьи учёных, меня всегда гораздо больше привлекала деятельность специализированных агентств системы ООН, где нормативное (научное) содержание работы имеет не меньшую важность чем часть мандата, связанная с передачей знаний странам-реципиентам. Мой переход в FAO состоялся в 1996 году. В первые годы моей работы в FAO мои функции были сконцентрированы на осуществлении программной и бюджетной экспертизы глобальной проектной деятельности Организации, взаимодействии с основными Руководящими Органами FAO по этим вопросам. Со временем, я стал Секретарём одного из них, Программного Комитета. В дополнении к этой обязанности стал руководить всем циклом по возмещению вспомогательных расходов, от планирования в глобальных программных документах и бюджетирования на отдельно взятых проектах до непосредственного взыскания этих средств у проектных доноров и их распределения по организационным структурам как в штаб-квартире так и на уровне региональных, суб-региональных и страновых офисов.

Являюсь автором новой политики по возмещению вспомогательных расходов, которая в течении последних шести лет увеличила конкурентоспособность Организации в мобилизации добровольных взносов в два с лишним раза. Эта политика получила одобрение руководящих органов FAO (соответственно являюсь автором и документов, вынесенных на их рассмотрение) и была также признана со стороны высшей ООНовской административной бюрократии (FB Network of CEB HLCM) как безальтернативная в долгосрочной перспективе для всех специализированных агентств системы ООН.

Хочу добавить, что в дополнение к основной, вышеописанной, функции уже много лет являюсь председателем Комитета по Найму Сотрудников, что расцениваю как признак глубокого доверия со стороны руководства Организации.

На протяжении этих 28 лет работы и проживания в Италии имелось ли у Вас какое-то взаимодействие с Азербайджанскими официальными структурами?

Да, и очень много. Остановлюсь лишь на некоторых пунктах где это взаимодействие давало значимые результаты. Это в первую очередь честь помощи в обустройстве Посольства Азербайджана и его первых сотрудников в 2003 году. Стоит также упомянуть содействие в проведении Европейской Региональной конференции в Баку в 2012 году, когда удалось предотвратить отмену Конференции в Баку, спровоцированную недружественной страной и поддержанную рядом европейских стран. И не лишним будет упомянуть роль в создании и учреждении в Азербайджане первого в мире Связующего и Партнёрского Офиса FAO .

Что дальше? Каковы Ваши планы?

Два года тому назад я был удостоен медали за 25 лет работы в FAO. Её получателей очень немного, учитывая что она вручается только сотрудникам, имеющим определённый тип контракта с Организацией, а сотрудников, проработавших все эти годы в штаб-квартире ещё меньше. Поневоле оглядываешься на пройденный путь и стараешься сделать выверенную проекцию на следующие годы. В связи с меняющейся конъюктурой в регионе, охватывающем Азербайджан, Турцию и Среднюю Азию и отчётливым представлением о том, что можно было бы сделать в стратегическом плане возникает большой соблазн перейти в руководство организационной единицы, ответственной за программы в этом регионе. Среди значимых планов в таком случае числились бы создание Центральноазиатского Водного Совета, налаживание кооперации с Организацией Тюркских Стран (с учётом того обстоятельства, что из семи стран региона шесть входят в эту организацию), создание Центральноазиатского Хлопкового Рынка и целый ряд других инициатив стратегического характера, подпадающих под тематическую сферу деятельности FAO. С учётом глубоких региональных проблем, имеющихся в соответствующих сферах, важность таких программ трудно переоценить.

Спасибо за беседу.

Благодарю Вас.