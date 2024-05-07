Деятелям культуры и искусства Азербайджана вручена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялась церемония вручения юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923–2023)" деятелям культуры и искусства, сообщает Trend Life.

В церемонии вручения принял участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли. На мероприятии была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянную поддержку, оказываемую азербайджанской культуре, искусству.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики за особые заслуги в изучении и пропаганде наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, реализации идеи азербайджанства, социально-экономическом, научно-техническом и культурном развитии страны, а также в сфере государственного управления и общественно-политической сфере группа деятелей культуры и искусства была награждена юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923–2023)" Азербайджанской Республики.

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