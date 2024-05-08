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Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии - Румен Радев

Политика Материалы 8 мая 2024 14:21 (UTC +04:00)
Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии - Румен Радев

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал для Болгарии важным, решающим партнером в энергетической сфере и играет важную роль в диверсификации газоснабжения нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Осенью 2022 года с участием Президента Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети между Грецией и Болгарией и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой», - добавил глава Болгарского государства.

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