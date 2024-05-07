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Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 7 мая 2024 20:37 (UTC +04:00)
Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Фуад Искендеров посетил Цюрих.

Как сообщает Trend, в рамках визита в штаб-квартире Международной ассоциации футбольных федераций (ФИФА) состоялась встреча с генеральным секретарем организации Маттиасом Графстремом.

Посол Ф.Искендеров вручил приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное Джанни Инфантино, президенту Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA), на участие в 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Пригласительное письмо было принято с удовлетворением.

Во встрече также приняли участие региональный директор FIFA по Европе Эльхан Мамедов и менеджер по связям с общественностью Аннализа Цакона.

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Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)
Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)
Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)
Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)
Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)
Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)
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