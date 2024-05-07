Президент ФИФА приглашен на COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Фуад Искендеров посетил Цюрих.

Как сообщает Trend, в рамках визита в штаб-квартире Международной ассоциации футбольных федераций (ФИФА) состоялась встреча с генеральным секретарем организации Маттиасом Графстремом.

Посол Ф.Искендеров вручил приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное Джанни Инфантино, президенту Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA), на участие в 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Пригласительное письмо было принято с удовлетворением.

Во встрече также приняли участие региональный директор FIFA по Европе Эльхан Мамедов и менеджер по связям с общественностью Аннализа Цакона.

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