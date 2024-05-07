Отмечен рост производства стали в Иране

БАКУ /Trend/ - Производство стали в Иране в первом квартале 2024 года увеличилось на 16,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), передает Trend.

Согласно информации, в мировом масштабе производство стали за этот же трехмесячный период выросло на 0,5 процента, составив более 469 миллионов тонн, включая 161,2 миллиона тонн, произведенных в марте 2024 года.

Иранские производители стали сообщили, что за январь-март 2024 года было произведено 7,6 миллиона тонн стали, что означает рост на 16,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди десяти крупнейших мировых производителей стали в первом квартале 2024 года наряду с Ираном оказались Китай, Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея, Германия, Турция и Бразилия.

Производство стали в Иране также увеличилось на 5,8 процента в иранском календарном году 1402 (закончившемся 19 марта) по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Иранской ассоциации производителей стали (ISPA). В предыдущем году производство стали в Иране достигло 29,334 миллиона тонн. Заготовки составили 18 452 000 тонн, а слябы - 10 882 000 тонн, с ростом производства заготовок на 9,2 процента и слябов на 0,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Производство губчатого железа также увеличилось на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом по данным ISPA.