У великого лидера была уверенность в том, что земли Азербайджана будут освобождены - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - У великого лидера была уверенность в том, что земли Азербайджана будут освобождены.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, если вспомнить исторические выступления Гейдара Алиева, можно убедиться, что великий лидер планировал сегодняшний Азербайджан.

"Фундамент успехов и побед, достигнутых сегодня Азербайджаном, был заложен великим лидером в те времена.

В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стал страной-победителем. Благодаря решительной политической воле Президента Ильхама Алиева, целеустремленной политике и несравненной доблести славной азербайджанской армии, освобождение Карабаха от вражеской оккупации и восстановление территориальной целостности нашего государства стало началом нового исторического этапа в жизни азербайджанского народа и государства", - добавил он.

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