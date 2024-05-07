Azercell представляет свой первый отчет об Устойчивом Развитии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Отчет об Устойчивом Развитии был представлен общественности на мероприятии «Устойчивое развитие для устойчивой связи: презентация ежегодного отчета Azercell по ESG», организованном Azercell для представителей СМИ и соответствующих партнеров.

Отчет подготовлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и отражает показатели Azercell за 2023 год по экологическим, социальным и управленческим критериям.

Исполнительный Директор компании по Праву, Этике и Комплаенсу Ширин Алиева отметила, что отчет представляет заинтересованным сторонам возможность ознакомиться с новой точкой зрения на деятельность Azercell в экологической, социальной и управленческой сферах. Отчет в очередной раз подчеркивает ответственность компании перед государством, обществом и окружающей средой, а также приверженность стратегии устойчивого развития, принятой ради здорового и безопасного будущего. Ш. Алиева отметила, что Стратегия устойчивого развития совместима с Целями устойчивого развития ООН.

Экологический компонент отчета включает усилия по сокращению выбросов углекислого газа, усилия по сокращению отходов, воды и топлива, переработку аккумуляторов и эффективное потребление энергии. В последние годы с целью защиты окружающей среды компания развернула две солнечные базовые радиостанции в Карабахе, а также станции в Гобустане и Товузе.

Стандарт ISO 14001:2015, полученный Azercell с целью повышения эффективности своей деятельности в области защиты окружающей среды, занял свое место в отчете как еще один наглядный пример приверженности компании ESG.

В социальном разделе отчета отражены проекты, поддерживаемые компанией в сфере образования, спорта, здравоохранения, защиты прав женщин и детей, а также цифровой инклюзивности в целом. В отчет также включены специальные программы Azercell, направленные на расширение прав и возможностей женщин и повышение их роли в сфере ИКТ.

В отчете также отражены действия, предпринятые ведущим мобильным оператором для улучшения знаний, навыков и благополучия своих сотрудников. Следует также отметить, что благодаря этим мероприятиям Azercell является единственной компанией в стране и регионе СНГ, удостоенной международного сертификата «Platinum Investors in People».

Как отмечается в отчете, корпоративное управление Azercell основано на принципе повышения взаимного доверия. Таким образом, ведущий оператор мобильной связи реализует модель управления, которая способствует прозрачному принятию решений и эффективной подотчетности внутри организации.

«В постоянно развивающемся мире курс на устойчивое развитие является не прихотью, а необходимостью. Устойчивость бизнеса - это, прежде всего, бесперебойная и удобная связь для наших абонентов, а также непрерывная работа ряда критически важных процессов и функций в стране. Поэтому устойчивое развитие - это не просто модная концепция, а реальный стратегический выбор», - подчеркнула президент ООО «Azercell Telekom» Зарина Зейналова, комментируя отчет.

Ознакомиться с отчетом Azercell об Устойчивом Развитии вы можете по этой ссылке:

https://www.azercell.com/assets/files/sustainability/aze-acell_sustainability_report_2023_aze_compressed.pdf