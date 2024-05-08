Румен Радев: Болгария и Азербайджан связаны узами традиционной дружбы и взаимного доверия

БАКУ/Trend/ - Болгария и Азербайджан связаны узами традиционной дружбы, взаимопонимания и взаимного доверия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Наш политический диалог, который находится на самом высоком уровне, создает хорошую основу для экономического процветания не только наших стран, но и Кавказа и Черноморского бассейна и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы», - отметил глава Болгарского государства.