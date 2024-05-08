Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Румен Радев: Болгария и Азербайджан связаны узами традиционной дружбы и взаимного доверия

Политика Материалы 8 мая 2024 14:19 (UTC +04:00)
Румен Радев: Болгария и Азербайджан связаны узами традиционной дружбы и взаимного доверия

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Болгария и Азербайджан связаны узами традиционной дружбы, взаимопонимания и взаимного доверия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Наш политический диалог, который находится на самом высоком уровне, создает хорошую основу для экономического процветания не только наших стран, но и Кавказа и Черноморского бассейна и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы», - отметил глава Болгарского государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости