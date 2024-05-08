БАКУ /Trend/ - В Азербайджане компания такси "Bolt" повысила стоимость проезда на 9 процентов.

Об этом в среду на запрос Trend сообщили в компании такси "Bolt".

Было отмечено, что согласно принятому новому решению, автомобильные транспортные средства, срок выпуска которых превышает 15 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не могут использоваться для перевозки пассажиров легковыми автомобилями такси.

"В связи с этим, системой поэтапно приостанавливается выдача заказов на транспортные средства старого года выпуска. Процесс будет продолжен. Кроме того, отметим, что в системе заказы формируются на основе спроса и предложения. Однако в настоящее время приостановка выдачи заказов на транспортные средства не повлияла на рост цен. Еще раз хотим проинформировать всех водителей о том, что они должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. В противном случае "Bolt" перестанет отправлять заказы владельцам этих транспортных средств. Владельцы автомобилей со сроком выпуска до 15 лет должны подать заявку на получение пропускной карты, обратившись в Агентство наземного транспорта Азербайджана. Решение о текущем требовании в настоящее время вступило в силу. С 1 июля 2024 года пропускная карта будет выдаваться только транспортным средствам со сроком выпуска до 8 лет", - заявили в компании.

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