ЦБ Азербайджана и СК обсудили стратегические приоритеты сектора

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и руководители страховых компаний (СК) обсудили стратегические приоритеты сектора.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В ходе встречи с руководителями страховых компаний мы обсудили итоги первого квартала текущего года и перспективы развития сектора. Кроме того, мы затронули такие ключевые темы, как стратегические приоритеты и цели сектора, реализуемые в рамках его инициативы, а также усиление защиты прав потребителей", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2023 году суммарные сборы 10 ведущих страховых компаний Азербайджана составили 1,124 миллиарда манатов, или 91,99 процента от общего объема страховых сборов, а суммарные выплаты 10 ведущих страховых компаний Азербайджана составили 557,393 миллиона манатов (94,9 процента от общего объема страховых выплат)

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