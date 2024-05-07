Эмир Кувейта находится с официальным визитом в Турции

БАКУ /Trend/ - Эмир Кувейта Шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находится с официальным визитом в Турции.

Как передает Trend, в рамках визита между сторонами будут подписаны новые соглашения в целях дальнейшего укрепления существующего сотрудничества в сферах экономики, торговли, строительства, здравоохранения, туризма, энергетики и оборонной промышленности.

Визит, который состоялся к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, является первым официальным зарубежным визитом вступившего в должность 16 декабря 2023 года эмира Кувейта в неарабскую страну. Это также первый визит на уровне эмира Кувейта в Турцию после семилетнего перерыва.

На встречах между официальными лицами Турции и Кувейта будут обсуждаться двусторонние отношения стран, включая такие важные области, как торговля, оборонная промышленность, туризм и инвестиции, а также региональные вопросы, включая израильско-палестинский конфликт.

Отметим, что в прошлом году объем торговли между Кувейтом и Турцией составил около 700 миллионов долларов США. В настоящее время поставлена ​​цель диверсификации сотрудничества, увеличения взаимной торговли и инвестиций за счет новых механизмов сотрудничества.

Турция является одной из наиболее предпочтительных стран для туризма, лечения и инвестиций в недвижимость гражданами Кувейта. Кувейт входят в десятку стран, чьи граждане активно покупаю недвижимость в Турции.