Премьер-министр Нидерландов посетит с рабочим визитом Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит с рабочим визитом Казахстан.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов, целью визита является укрепление двусторонних и экономических связей между Нидерландами и Казахстаном, а также обсуждение геополитических событий, таких как война в Украине.

Отмечается, что визит в Астану начнется с завтрака с представителями голландских компаний в Казахстане, после чего будут подписаны различные соглашения о сотрудничестве.

Согласно программе, в тот же день Марка Рютте примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе двустороннего разговора и рабочего обеда они обсудят, среди прочего, двусторонние и экономические отношения, в том числе сотрудничество в водной сфере.

Также планируется встреча в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на тему сотрудничества Нидерландов и Казахстана в сфере водного хозяйства.

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