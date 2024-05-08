Лидер Китая унизил Макрона на трехсторонней встрече в Париже - французский политик

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин унизил и высмеял президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо в социальной сети X.

"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он показал свою покорность, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель КНР определил настоящего босса, больше разговаривая с ней, тем самым игнорируя Макрона", - написал французский политик.

Отметим, что 6 мая в Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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