Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан ведет очень активную работу со странами-партнерами, в том числе с Болгарией по кабелю зеленой энергии

Политика Материалы 8 мая 2024 13:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан ведет очень активную работу со странами-партнерами, в том числе с Болгарией по кабелю зеленой энергии

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет очень активную работу со странами- партнерами, в том числе с Болгарией по кабелю зеленой энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Подчеркнув, что технико-экономическое обоснование, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основной для начала работ, глава государства отметил: «Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Потенциал достаточно широк, и мы поговорим об этом также на конференции СОР29 в конце года».

Лента

Лента новостей

Читать все новости