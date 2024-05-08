Группе военнослужащих ВС Азербайджана предоставлено жилье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" от 28 декабря 2011 года продолжается процесс предоставления постоянного жилья военнослужащим, безупречно прослуживших 20 и более календарных лет (военнослужащим, находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

8 мая в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялось мероприятие по предоставлению очередного постоянного жилья группе безупречно прослуживших военнослужащих.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих структур министерства обороны, представители СМИ, военнослужащие, находящиеся на службе и в запасе, и члены их семей.

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