С Kapital Bank стать владельцем автомобиля своей мечты легче

БАКУ/Trend/ - Kapital Bank, первый банк страны, предлагает выгодную возможность своим клиентам, желающим стать обладателем автомобиля. Любой, кто имеет официальный доход, может получить автокредит до 200 000 AZN на срок до 5 лет на условиях от 12% годовых. Желающие воспользоваться этой возможностью при первоначальном взносе всего от 10% могут посетить филиал Kapital Bank Zəfər, расположенный по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Аяза Исмайлова, 69х, 5 дней в неделю с 09:00 до 17:00.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/ak

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.