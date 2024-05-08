БАКУ /Trend/ - Стартовали ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики (International Federation of Football History & Statistics)) подготовила статистический отчет по матчу между "ПСЖ" и "Боруссией" (Дортмунд), который состоялся в первый игровой день этапа полуфинала Лиги чемпионов.

Матс Хуммельс стал самым возрастным немцем, забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов (35 лет и 143 дня).

Хуммельс - третий по возрасту игрок, отличившийся в полуфинале Лиги чемпионов. Райану Гиггзу было 37 лет и 148 дней, а Эдину Джеко - 37 лет и 54 дня, когда они забили гол в ворота соперника.

Матс Хуммельс - второй "старик", забивший гол в Лиге чемпионов за "Боруссию". Лукаш Пищек добился этого в возрасте 35 лет и 188 дней.

"ПСЖ" является самой молодой командой, сыгравшей в полуфинале Лиги чемпионов за последние 15 лет (средний возраст состава 24 года и 157 дней). В мае 2009 года "Арсенал" играл с "Манчестер Юнайтед" со стартовым составом в 24 года и 26 дней.

За матч "ПСЖ" нанес 31 удар по воротам. В третий раз в XXI веке команда, нанесшая более 30 ударов в матче Лиги чемпионов, осталась без гола. В 2003 году "Милан" нанес 31 удар, а в 2012 году "Брага" нанесла 35 ударов.

После 2016 года парижский клуб - единственная команда, которая 4 раза попала в штангу или перекладину в одной игре Лиги чемпионов (дважды в штангу и дважды в перекладину). С такой ситуацией "Бенфика" столкнулась в матче против "Бешикташа" в ноябре 2016 года.

"ПСЖ" - единственная команда, которая четыре раза попала в перекладину в матче плей-офф.

В полуфинальных матчах с "Боруссией" парижане установили рекорд двухматчевых поединков, шесть раз попав в штангу и перекладину.

Французский клуб также установил рекорд - 14 попаданий за сезон в штангу или перекладину.

Отметим, что немецкий клуб, как и в первом матче, выиграл со счетом 1:0.

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