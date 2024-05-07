JAZZ DAY с участием звёзд азербайджанского джаза (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел замечательный JAZZ DAY с участием звёзд азербайджанского джаза, ставший большим праздником для любителей этого жанра искусства и организованный 33Event при поддержке ВТБ (Азербайджан), сообщает Trend Life.

В концерте приняли участие звезды джаза, народные и заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов – Азиза Мустафазаде с сыном Рамизом Ханом, Салман Гамбаров, Джамиль Амиров, Тофиг Джаббаров (группа "Бакуба"), Мирджавад Джафаров (группа "Джанги"), Исфар Сарабский, Эмиль Афрасиаб, Шахин Новрасли, Этибар Асадли, Афган Расул, Эльвин Баширов, Руслан Гусейнов, Иса Багиров, Джошгун Садыхов, Эльбай Мамедзаде. Ведущим вечера был известный радио- и телеведущий Рахиб Азери.

История азербайджанского джаза берет свое начало с 30-х годов ХХ века. Первый джазовый оркестр в Баку создали в 1938 году знаменитые азербайджанские композиторы Ниязи и Тофиг Гулиев. Этот оркестр, называвшийся Государственным эстрадно-симфоническим оркестром, стал основой азербайджанского джаза. Расцвет джаза в стране пришелся на 60-е годы прошлого столетия, когда такие музыканты, как Вагиф Мустафазаде, Тофиг Ахмедов, Рафиг Бабаев и квартет "Гая" привнесли новых красок в это музыкальное направление в стране. Знаменательным явлением стал азербайджанский джаз, основанный на традициях мугама. Первый джаз-фестиваль в Баку прошел в 1969 году. Ежегодно в столице проводятся различные мероприятия и концерты с участием мировых знаменитостей. Азербайджанские исполнители джаза являются участниками и победителями многих международных джаз-фестивалей и конкурсов.

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