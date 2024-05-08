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Болгарская компания стала резидентом SCIP

Экономика Материалы 8 мая 2024 16:07 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию экономических зон (İZİA) министерства экономики Азербайджана 8 мая вручило болгарской компании "Caspian Lubricants Recycling" сертификат резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, сообщает Trend в среду.

Сертификат был вручен по итогам "круглого стола" азербайджанских и болгарских компаний.

Таким образом, общее число резидентов Сумгайытского химико-промышленного парка достигло 41.

Болгарская компания реализует проект по производству базовых масел посредством переработки отработанных моторных и индустриальных масел. Инвестиционная стоимость проекта составляет 13,1 миллиона манатов.

На предприятии будут созданы постоянные рабочие места для 54 человек. Помимо внутреннего рынка, продукцию, которая будет производиться на предприятии, планируется поставлять и на экспорт.

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