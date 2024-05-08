Румыния готова обсудить передачу ЗРК Patriot Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot.

Как передает Trend, об этом глава государства заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в посольстве Румынии в Вашингтоне.

"В последние недели шли интенсивные дискуссии о том, кто может поставить Украине системы Patriot. В Румынии есть такие системы и нас конечно об этом спрашивали", - сказал президент Румынии.

Йоханнис заявил, что открыт для обсуждения этого вопроса.

"Президент Байден задал этот вопрос, и я сказал, что готов обсудить этот вопрос, то есть я должен обсудить этот вопрос дома, в Высшем совете обороны страны", - добавил он.