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Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

Социум Материалы 7 мая 2024 17:50 (UTC +04:00)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Молодые талантливые артисты - солистка Государственного ансамбля "Гая", заслуженная артистка Шоле Сафаралиева и дипломант конкурса "Səs Azərbaycan Doğma Nəğmələr", вокалист Расим Сафар посвятили проект "Элегия" памяти и 101-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщила Trend Life автор идеи, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова.

Композиция создана на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Элегия" и музыку министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Кямаледдина Гейдарова.

Проект представлен на азербайджанском и русском языках в современном формате. Над проектом также работал заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, аранжировка – Нурлана Джафарлинского, режиссер – Бахтияр Алекперов, dress – Фахрия Халафова.

Съемки прошли в Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана.

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Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
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