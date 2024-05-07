Представлен проект "Элегия", посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые талантливые артисты - солистка Государственного ансамбля "Гая", заслуженная артистка Шоле Сафаралиева и дипломант конкурса "Səs Azərbaycan Doğma Nəğmələr", вокалист Расим Сафар посвятили проект "Элегия" памяти и 101-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщила Trend Life автор идеи, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова.

Композиция создана на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Элегия" и музыку министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Кямаледдина Гейдарова.

Проект представлен на азербайджанском и русском языках в современном формате. Над проектом также работал заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, аранжировка – Нурлана Джафарлинского, режиссер – Бахтияр Алекперов, dress – Фахрия Халафова.

Съемки прошли в Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана.

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