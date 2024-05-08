Президент Таджикистана отправился в Москву

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что в этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник Президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе визита Эмомали Рахмон примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-ой годовщине Дня Победы и неформальной встрече глав государств СНГ.

Отметим, что 3 мая в ходе телефонного разговора между президентами Таджикистана и России, Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона принять участие в предстоящих встрече глав государств СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.