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Президент Таджикистана отправился в Москву

Таджикистан Материалы 8 мая 2024 15:19 (UTC +04:00)

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что в этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник Президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе визита Эмомали Рахмон примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-ой годовщине Дня Победы и неформальной встрече глав государств СНГ.

Отметим, что 3 мая в ходе телефонного разговора между президентами Таджикистана и России, Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона принять участие в предстоящих встрече глав государств СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.

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