Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 мая

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8257 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду :

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8257 1 австралийский доллар AUD 1,1178 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3352 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0917 100 южнокорейских вон KRW 0,1245 1 чешская крона CZK 0,0729 100 чилийских песо CLP 0,1815 1 китайский юань CNY 0,2353 1 датская крона DKK 0,2448 1 грузинский лари GEL 0,6345 1 гонконгский доллар HKD 0,2175 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1225 100 индонезийских рупий IDR 0,0106 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1561 1 швейцарский франк CHF 1,8697 1 израильский шекель ILS 0,4603 1 канадский доллар CAD 1,236 1 кувейтский динар KWD 5,5268 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0192 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3581 1 мексиканский песо MXN 0,1005 1 молдавский лей MDL 0,0959 1 египетский фунт EGP 0,0356 1 норвежская крона NOK 0,1552 100 узбекских сомов UZS 0,0134 1 польский злотый PLN 0,4233 1 российский рубль RUB 0,0186 1 сингапурский доллар SGD 1,2535 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2463 1 турецкая лира TRY 0,0527 1 тайваньский доллар TWD 0,0524 1 таджикский сомони TJS 0,1557 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0433 100 японских йен JPY 1,0954 1 новозеландский доллар NZD 1,0184

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