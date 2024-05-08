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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 мая

Экономика Материалы 8 мая 2024 09:21 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8257 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду :

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8257

1 австралийский доллар

AUD

1,1178

1 аргентинский песо

ARS

0,0019

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,3352

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0917

100 южнокорейских вон

KRW

0,1245

1 чешская крона

CZK

0,0729

100 чилийских песо

CLP

0,1815

1 китайский юань

CNY

0,2353

1 датская крона

DKK

0,2448

1 грузинский лари

GEL

0,6345

1 гонконгский доллар

HKD

0,2175

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1225

100 индонезийских рупий

IDR

0,0106

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1561

1 швейцарский франк

CHF

1,8697

1 израильский шекель

ILS

0,4603

1 канадский доллар

CAD

1,236

1 кувейтский динар

KWD

5,5268

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0192

100 ливанских фунтов

LBP

0,0019

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3581

1 мексиканский песо

MXN

0,1005

1 молдавский лей

MDL

0,0959

1 египетский фунт

EGP

0,0356

1 норвежская крона

NOK

0,1552

100 узбекских сомов

UZS

0,0134

1 польский злотый

PLN

0,4233

1 российский рубль

RUB

0,0186

1 сингапурский доллар

SGD

1,2535

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2463

1 турецкая лира

TRY

0,0527

1 тайваньский доллар

TWD

0,0524

1 таджикский сомони

TJS

0,1557

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0433

100 японских йен

JPY

1,0954

1 новозеландский доллар

NZD

1,0184

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