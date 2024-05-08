В деятельности рабочей группы "Развитие туризма" видна активность - Вюсал Шихалиев

БАКУ /Trend/ - В деятельности рабочей группы "Развитие туризма" видна активность.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана Вюсал Шихалиев в рамках мероприятия рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджанской Республики на тему "Состояние реализации Плана действий на 2023 год и предстоящие приоритеты".

По его словам, это напрямую связано с активным участием Государственного агентства по туризму и представленных на мероприятии государственных структур и их вкладом в эту сферу.

В.Шихалиев подчеркнул крайнюю важность проведения сравнительного анализа соответствующих показателей и, в основном, индексов развития в сфере туризма Азербайджана на основе международных индексов и реализации инициатив в этой области.

"Основным мандатом и сферой деятельности рабочей группы "Развитие туризма" является индекс развития путешествий и туризма, ежегодно публикуемый Всемирным экономическим форумом", - добавил он.

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