Али Асадов встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 мая в Анкаре состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров Азербайджана, особое внимание было уделено усилиям Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана по всестороннему развитию азербайджано-турецкого стратегического партнерства и союзничества.

Было доведено до внимания значение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и совместного бизнес-форума, который состоится в Анкаре.

Выражена уверенность в том, что официальный визит А.Асадова будет способствовать дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

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