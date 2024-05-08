ГНФАР заработал более $5 миллиардов инвестируя в фондовые индексы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С момента инвестирования в фондовые индексы, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал более пяти миллиардов долларов.

Об этом эксклюзивно Trend сообщили в ГНФАР.

Как известно, начиная с 2012-го года, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), в целях диверсификации инвестиционного портфеля, приступил к вложениям в акции посредством фондовых индексов. С периода внедрения данной стратегии, по состоянию на 31 марта 2024 года, прибыль составила 5,3 миллиарда долларов или 226 процентов. Необходимо подчеркнуть, что ГНФАР придает большое значение диверсификации инвестиционного портфеля во всех типах активов, включая акции.

В Фонде отметили, что большинство институциональных инвесторов, включая ГНФАР, такие как суверенные фонды благосостояния и пенсионные фонды, используют стратегию пассивного управления при осуществлении своих инвестиций в акции, котируемые на бирже.

Отметим, что стратегия фондовых индексов ГНФАР подразумевает не активный выбор акций определённых компаний, а пассивное вложение во все акции, входящие в состав глобального индекса, который состоит из более чем 1400 компаний, пропорционально их рыночной капитализации.

«При инвестировании в акции на бирже, Фонд осуществляет репликацию индекса MSCI World [Morgan Stanley Capital International World Index], состоящего из крупнейших компаний развитых стран мира с учетом веса компаний, включенных в данный индекс. Индекс «MSCI World», составляющий преобладающую часть портфеля акций ГНФАР, состоит из акций 1465 компаний (общая рыночная капитализация которых составляет около 70 триллионов долларов США), охватывающих 11 секторов экономики в 23 развитых странах мира», - отметили в Фонде.

Показатели отслеживания индекса «MSCI World» (по состоянию на 31 марта 2024 года)

Стоит отметить, что помимо отслеживания индекса «MSCI World», часть портфеля акций ГНФАР на сумму 1,6 миллиарда долларов вложена в индекс «MSCI Europe ex UK», номинированный в евро.

«В связи с последними новостями, появившимися в СМИ, мы хотели бы заявить, что после включения акций Tesla и Intel в портфель ГНФАР (акции Intel с 2012 года - с момента создания портфеля акций, а Tesla с 2013 года - с момента включения в индекс "MSCI World”) вес данных акций в портфеле ГНФАР соответствовал весу тех же акций в индексе MSCI. Как правило, фондовый индекс представляет собой совокупность акций компаний, торгующихся на бирже, из разных регионов, стран, секторов экономики и других факторов. Примерами таких индексов являются «S&P 500» (500 крупнейших компаний фондового рынка США), «STOXX Europe 600» (600 малых, средних и крупных компаний развитых стран Европы), «NASDAQ 100 Technology Sector» (100 крупнейших технологических компаний)», - отметили в Фонде.

Распределение индекса «MSCI World» по странам и секторам экономики (по состоянию на 31 марта 2024 года)

«Следует отметить, что отслеживание индекса в рамках пассивного управления подразумевает построение портфеля путем инвестирования в акции, входящие в индекс, в соответствии с их весом в нем. Кроме того, мы хотели бы заявить, что ГНФАР не инвестирует в Exchange Traded Funds (ETF) (биржевые фонды) или Mutual Funds (взаимные фонды или фонды взаимных инвестиций), а непосредственно покупает акции компаний, включенных в индекс», - заявили в ГНФАР.

Ключевые показатели и рентабельность инвестиций ГНФАР в котируемые акции в развитых странах (по состоянию на 31 марта 2024 года)

Вложенные средства 7,1 миллиарда долларов Прибыль 5,3 миллиарда долларов Текущая стоимость 12,4 миллиарда долларов Доходность с момента создания портфеля 226%

«Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что ГНФАР реализует стратегию пассивного управления, нежели спекулятивную и рискованную стратегию, основанную на выборе определенных акций. Обеспечивая более высокий уровень диверсификации, такая стратегия, как и у многих институциональных инвесторов является более консервативной», - заключили в Фонде.