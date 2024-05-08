Словакия также может воспользоваться "Кольцом солидарности" - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо в Азербайджан и подписание в рамках визита совместной декларации о стратегическом партнерстве открывает новую страницу в азербайджано-словацких отношениях.

Об этом сказал Trend в среду политолог Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Словацкой Республикой были установлены в 1993 году, а большую роль в расширении двусторонних отношений сыграл рабочий визит Президента Ильхама Алиева в эту страну в 2004 году. Сегодня отношения между Азербайджаном и Словакией уже выходят на новый, более высокий уровень.

"В Азербайджане действуют словацкие компании, они занимаются дорожным строительством, реализацией различных проектов. Словакия еще больше заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетики, сельского хозяйства, электростанций, охраны окружающей среды и строительства. Именно в этом контексте важным направлением сотрудничества двух стран является деятельность словацкой компании на освобожденных землях. Реконструкция села Баш Гарвенд Агдамского района будет осуществляться словацкой компанией. Это, конечно, также имеет большое символическое значение. Если, с одной стороны, это показывает искренность азербайджано-словацких отношений, то, с другой стороны, работа, которую предстоит провести словацким специалистам на освобожденных от оккупации землях на основе концепций "умный город", "умное село", отвечающих самым современным стандартам, порадует людей, которые вернутся туда", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что одним из важных событий стало подписание Совместной декларации.

"Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Словакией - очень серьезный политический документ. Президент Ильхам Алиев в своем заявлении особо подчеркнул важность именно этого документа. Уже в этом году экспорт природного газа в европейские страны достигнет 12 миллиардов кубометров. Это составляет 50 процентов от общего экспорта газа Азербайджана. До конца 2027 года только на территорию Европейского союза планируется транспортировать 20 миллиардов кубометров газа. Естественно, что для выполнения этого обязательства наша страна наращивает добычу природного газа. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 8 европейских стран. С подписанием в 2023 году документа под названием "Кольцо солидарности" созданы хорошие возможности для транспортировки азербайджанского газа и на словацкий рынок. Азербайджан сможет экспортировать свой природный газ и в Словакию, которая может стать 9-й европейской страной в этом смысле. Однако следует также учитывать, что Азербайджан планирует экспорт в Европу энергии из возобновляемых источников энергии. В этом отношении Словакия может извлечь выгоду из линии электропередачи, которая выйдет на Балканский полуостров", - отметил он.

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