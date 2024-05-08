Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы — Захарова

БАКУ/Trend/ - Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении 10 мая в Алматы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Москва готова продолжать содействие в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации. Эти вопросы также находятся в повестке сегодняшних переговоров Путина и Пашиняна", - сказала она.

Отметим, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между министром иностранных дел Азербайджана и министром иностранных дел Армении состоятся в Алматы 10 мая 2024 года.

Напомним, что 30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ. Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - говорится в заявлении Токаева.