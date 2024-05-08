Лига чемпионов: "Боруссия" снова едет на "Уэмбли"

БАКУ /Trend/ - Во вторник стартовали ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, первый финалист определился в Париже.

"ПСЖ", принимавший дома "Боруссию", вновь проиграл со счетом 0:1. Единственный гол забил Матс Хуммельс после углового. Дортмундский клуб вышел в финал спустя 11 лет.

"Боруссия" проиграла "Баварии" в решающем матче сезона 2012/2013 на стадионе «Уэмбли». Команда вновь сыграет в финале, который пройдет в Лондоне.

Отметим, что другой финалист определится в матче "Реал" - "Бавария", который состоится 8 мая.