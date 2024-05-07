Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Россию

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 мая будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Как передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя и торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

В соответствии с программой пребывания также предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

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