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Состоялись консультации между МИД Азербайджана и Израиля

Политика Материалы 8 мая 2024 15:50 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялись консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации представителя МИД Израиля Ализы Бин-Нун в социальной сети X.

"В МИД Азербайджана мы провели эффективные межведомственные консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым. Были тщательно проанализированы наши крепкие двусторонние отношения и ведется поиск путей их устойчивого развития.

Мы также коснулись динамики развития на Ближнем Востоке и Кавказе. Мы благодарны за теплый прием и богатый обмен идеями", - написала она.

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