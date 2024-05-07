В апреле в Азербайджане задержано 785 нелегальных мигрантов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В апреле 2024 года в ходе мероприятий по противодействию незаконной миграции Государственная миграционная служба Азербайджана задержала 785 иностранцев.

Как сообщили Trend в Службе, было установлено, что они занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели их прибытия в страну, либо были вовлечены в незаконную трудовую деятельность, проживали не по адресу регистрации и т.д.

За этот период 202 иностранца, нарушивших миграционное законодательство, были в административном порядке высланы за пределы Азербайджанской Республики и им был ограничен въезд в страну на установленный законом срок, другим же была предоставлена возможность легализовать свое проживание на территории страны или добровольно покинуть ее. В то же время было принято в общей сложности 1598 административных решений по вопросам пребывания в стране, проживания, привлечения иностранцев к работе и другим соответствующим вопросам.

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