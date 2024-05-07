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В закон "О государственных закупках" внесены изменения - Указ

Политика Материалы 7 мая 2024 19:04 (UTC +04:00)
В закон "О государственных закупках" внесены изменения - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О государственных закупках" и "Об утверждении Порядка закупок государственными предприятиями и организациями (управлениями) продовольственных продуктов в централизованном порядке за счет средств государственного бюджета".

Как сообщает Trend, согласно указу, часть 2 указанного документа была упразднена.

Отметим, что данная часть содержала в себе утверждение "Порядка закупок государственными предприятиями и организациями (управлениями) продовольственных продуктов в централизованном порядке за счет средств государственного бюджета".

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