В Баку красочной музыкальной программой отметили 150-летие Елены Гнесиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялся концерт классической музыки, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося музыканта и педагога Елены Гнесиной, организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Русским домом в Баку, сообщает Trend Life.

C приветственным словом выступил заместитель руководителя Русского дома в Баку Дмитрий Егоров. Ведущая и куратор мероприятия доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала зрителям об исторической роли Е.Ф.Гнесиной, ее чрезвычайно масштабной деятельности в таких сферах, как преподавательская, исполнительская, композиторская, организаторская, общественная. Легендарная личность - Е.Ф.Гнесина оставила неизгладимый след в истории музыкального искусства.

Гостям была представлена богатая палитра красочной музыкальной программы, состоящей из популярных, а также редко исполняемых сочинений академической музыки разных художественных стилей и национальных композиторских школ. Выступили концертмейстеры БМА Ульвия Алиева, Арзу Сафарова, Диляра Керимова, а также студенты БМА, лауреаты международных конкурсов Нариман Масимов, Фидан Юнус, Жаля Маилова, Зарифа Хасилова, Али Адигезалов, Далер Одинаев, Сабина Гасанзаде, Амин Гейдаров, Фарид Гаджиев, Гюльнара Салманова, Нурай Исмаилзаде, Айдан Кулиева, Кянан Рахманзаде, Мусейиб Асадов, а также Айсу Мамедли, Хадиджа Гасымова, Кянан Багиров.

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