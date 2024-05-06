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Ход процессов в регионе Южного Кавказа меняется - депутат (Видеоинтервью)

Политика Материалы 6 мая 2024 20:01 (UTC +04:00)
Ход процессов в регионе Южного Кавказа меняется - депутат (Видеоинтервью)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения установлены пограничные столбы. Это говорит о том, что прямые переговоры между двумя странами дают более эффективные результаты.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде, армянская сторона уже начинает понимать, что нет другого пути в регионе, кроме мирного сосуществования с Азербайджаном, подписания мирного договора, развития взаимоотношений с Азербайджаном.

"Уже чувствуется, что в отношениях между Арменией и Азербайджаном нет необходимости в посредниках. Установление прямых контактов позволяет предпринять серьезные шаги для подписания мирного договора между двумя странами", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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