Кто украл "Цыганку"?: приключения турецких актеров в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в торговом центре Gənclik Mall в Баку, состоялся гала-вечер турецкой комедии "Çingene Kızı Zeugma", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие продюсер фильма Ибрагим Акбаба, режиссер Камил Четин и актеры Инан Улаш Торун, Айсель Назим, Орхан Айдын, Дидем Таслан, Хакан Булут, Николас Фейси и Бекир Асланташ.

Звезды турецкого кино ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке под вспышки фотокамер, пообщались с поклонниками и сделали памятные фотографии.

Фильм рассказывает историю о том, как все с нетерпением ждут мозаику "Цыганка", привезенную из Америки в Музей мозаики Зевгма в городе Газиантеп. Кроме директора музея Эсры и охранника Зеки, есть другие люди, которые от этого в восторге – это Барбарос и его люди... Когда мозаика внезапно исчезает, все начинают подозревать друг друга. Но кто украл мозаику?

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