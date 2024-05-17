БАКУ /Trend/ - При Карабахском университете может быть создан колледж.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в интервью директора Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Улькер Саттаровой, размещенного на официальном сайте агентства.

По ее словам, в Азербайджане имеется 3 колледжа, которые были перенесены во время оккупации.

"Подход не в том, чтобы переносить колледжи внезапно. Это направление также учитывалось среди наших предложений. Однако сейчас неправильно говорить, в какой призме это будет. Это может быть создание колледжа при Карабахском университете, возможно это будет самостоятельная деятельность колледжа или он может быть создан путем изменения специализаций и т. д. и т.п. Но на освобожденных от оккупации территориях у нас будут и профессиональные училища, и средние специальные учреждения", - добавила она.

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