В Азербайджане обучаются 10 тысяч иностранных студентов - директор Госагентства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время обучаются 10 тысяч иностранных студентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в интервью директора Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Улькер Саттаровой, размещенного на официальном сайте агентства.

Она отметила в своем интервью, что иностранные студенты, как правило, поступают в высшие учебные заведения Азербайджана во внеконкурсном порядке.

"Наша цель - увеличить количество иностранных студентов еще на 1000 человек в следующем году. Это непростая задача. У нас есть такие университеты, в которых обучается определенное количество иностранных студентов. В 90-е годы количество иностранных студентов по понятным причинам сократилось. Но теперь мы медленно возвращаемся к предыдущим показателям.

Привлечение иностранных студентов является пропагандой нашей страны в будущем, напрямую влияя на рейтинговые показатели наших университетов, а также способствуя созданию международной среды внутри высших учебных заведений и дополнительному притоку валюты в Азербайджан. В некотором смысле мы координируем этот вопрос, но основная деятельность должна осуществляться, как и во всем мире, университетами", - добавила она.

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