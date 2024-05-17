Перенос вузов за пределы Баку на сегодняшний день пока не актуален - директор Госагентства

БАКУ /Trend/ - Перенос вузов за пределы Баку на сегодняшний день пока не актуален.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в интервью директора Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Улькер Саттаровой, размещенного на официальном сайте агентства.

Она упомянула, что вопрос переноса вузов за пределы столицы отражен в концепции развития Баку.

"Если не ошибаюсь, концепция развития города рассчитана на 25 лет. Этот процесс можно осуществить поэтапно. Возможно, в будущем какой-то из университетов будет перенесен, но сейчас такой вопрос не стоит на повестке дня. На сегодняшний день основной задачей является подготовка Карабахского университета.

Процесс обучения должен начаться в сентябре. Недавно министр образования также сообщил, что будет предоставлена информация о здании, в котором будет расположен Турецко-азербайджанский университет. Так что пока на повестке дня у нас стоят эти вопросы. Поэтому, вопрос переноса других вузов на сегодняшний день пока не актуален", - отметила Саттарова.

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