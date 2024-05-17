ВИЭ - это важнейшие инструменты в борьбе с изменением климата - Тахир Миркишили

БАКУ /Trend/ - Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - это наиболее важные инструменты в борьбе с изменением климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Тахир Миркишили в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"По моему мнению, возобновляемые источники энергии - это наиболее важные инструменты в борьбе с изменением климата. Такие технологии, как системы накопления энергии, будут иметь ключевое значение для расширения использования возобновляемых источников энергии. Эти системы могут быть интегрированы при внедрении различных технологий, что позволит значительно увеличить эффективность и устойчивость энергетической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Он также упомянул, что утилизация отходов является важнейшей проблемой в борьбе с климатическими проблемами. По его словам, поскольку свалки являются источником выбросов углекислого газа, внедрение соответствующих технологий, которые спопособстовали бы уменьшению выбросов критически важно.

"Устойчивое землепользование и сельское хозяйство также имеют большое значение. Научные исследования показывают, что применение современных технологий в фермерских хозяйствах может значительно сократить выбросы парниковых газов", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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