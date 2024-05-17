Kapital Bank рассматривает возможность размещения в ближайшее время манатных облигаций - Фарид Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank рассматривает возможность размещения в ближайшее время манатных облигаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"В ближайшее время мы выпустим манатные облигации. Облигации будут иметь годовую процентную ставку 10 процентов. После анализа спроса рынка мы планируем разместить до 100 миллионов манатов. Первый транш планируется в размере 50 миллионов манатов", - сказал он.

По его словам, Kapital Bank видит, что рынок облигаций в Азербайджане развивается и имеет важное значение.

"Мы видим свою роль в расширении этого направления. Мы выпустили долларовые облигации. 82 процента долларовых облигаций были приобретены физическими лицами. Это показывает, что население заинтересовано в инновациях", - добавил Ф.Гусейнов.

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