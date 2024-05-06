Счастлив находиться в городе Шуша - посол США в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Счастлив находиться сегодня в городе Шуша.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане, об этом сказал посол Марк Либби.

"Мы готовились к этой поездке около двух месяцев, и я рад, что она наконец состоялась. Спасибо за ваше гостеприимство. С нетерпением жду продолжения своих визитов во все регионы Азербайджана", - добавил посол.

Отметим, что сегодня посол США в Азербайджане Марк Либби вместе со своей супругой Данусией посетили города Физули и Шуша.

Напомним, что это первый визит посла США в Карабах после освобождения Азербайджаном своих земель от армянской оккупации.

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